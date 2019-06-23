إيران: الدول الأوروبية تفتقد الإرادة للوفاء بالتزاماتها بشأن الاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) ترفض تقديم القليل من الامتيازات لضمان بقاء الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحات عراقجي التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، خلال مباحثاته في طهران مع نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون.

وأضاف عراقجي بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية:“لا يوجد توازن بين واجباتنا وحقوقنا، وبالتالي لا يوجد سبب لمواصلة الالتزام بالاتفاق النووي من جانب إيران“، مشيرًا إلى أن ”الدول الأوروبية تفتقد الإرادة في الوفاء بالتزاماتها“.

وبين المسؤول الإيراني أن“الشركات الأوروبية لا تجرؤ على انتهاك أوامر الخزانة الأمريكية، مما يعني افتقار أوروبا إلى السيادة حتى داخل حدودها“.

وتعهد عراقجي، كبير المفاوضين في الملف النووي، بأن طهران ستواصل خفض التزاماتها النووية، معتبرًا خفض الالتزامات ”قرارًا وطنيًا لا يمكن التراجع عنه، وستواصل إيران ذلك حتى تلبية مطالبها“.

وفيما يتعلق بسجن النظام الإيراني الناشطة البريطانية ـ الإيرانية، نازنين زاغري بتهمة التجسس، قال:“لن تتأثر السلطة القضائية لجمهورية إيران الإسلامية أبدًا بهذه الابتزازات، ويجب على المتهمين بجرائم التجسس احترام قرار السلطات الإيرانية“.

وقالت إيران في الثامن من أيار/ مايو الماضي إنها ستقلل من التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية العام 2015 احتجاجًا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد، وإعادة فرض العقوبات على طهران.