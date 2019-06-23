شبهها بـ“رسوم الأطفال“.. بومبيو يسخر من خارطة إيرانية لموقع إسقاط الطائرة الأمريكية

المصدر: أ ف ب

سخر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأحد، من الخارطة التي نشرها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتظهر دخول طائرة أمريكية مسيرة الأجواء الايرانية في أيار/مايو الماضي.

وشبه بومبيو الخارطة التي عرضها الوزير الإيراني للطائرة المسيرة بأنها ”رسوم الأطفال“.

وقال للصحفيين أثناء مغادرته بلاده متوجها إلى السعودية والإمارات ”لقد شاهدتم الخارطة المشابهة لرسوم الأطفال التي عرضها ظريف وتتناقض تماما مع تفوق ومهنية الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات“.

واضاف أن الخارطة ”يجب أن لا تترك شكاً لدى أحد حول أين كانت تلك الطائرة غير المسلحة.. كانت تحلق في الأجواء الدولية“.