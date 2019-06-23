”الرباعية الدولية“ تعرب عن قلقها إزاء ”الخطر الإيراني“

أعربت اللجنة الرباعية التي تضم كلا من السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، عن قلقها إزاء التوتر المتصاعد في المنطقة، والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يوم الأحد.

وأشار البيان إلى الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة في 12 آيار/مايو الماضي، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 حزيران/يونيو الجاري.

وأضاف: ”ندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، ونحث على إيجاد حلول دبلوماسية تخفض من حدة التوتر“.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا تفاقم عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، في حين أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.