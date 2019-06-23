أمريكا تحضّ دول العالم على الضغط على إيران ”لخفض التصعيد“

المصدر: ا ف ب

حضّ المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، في الكويت، اليوم الأحد، دول العالم على الضغط على إيران ”لخفض التصعيد“، مؤكدًا أن بلاده ”لا تسعى لنزاع مسلح ضد إيران“.

وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين: ”نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد، ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسي“.

وأكد المسؤول الأمريكي أن ”بلاده غير مهتمة بنزاع عسكري ضد إيران، عززنا وضع قواتنا في المنطقة لأهداف بحت دفاعية“.

وبحسب هوك، فإنّه يتوجّب على إيران أن ”تتصرّف كدولة طبيعية أقل منها كقضية ثورية“، موضحًا ”إن كان بإمكاننا تخيل إيران مسالمة، فإنه بإمكاننا تخيل شرق أوسط مسالم“.

وشدد المبعوث الأمريكي على أنّه ”لا توجد قناة خلفية حاليًا (للتواصل مع إيران)، ولم يقم الرئيس بتوجيه رسالة إلى إيران، ولكن لدينا الكثير من الدول التي عرضت مساعدتنا في خفض التصعيد، وحث إيران على إنهاء تهديداتها لهذه المنطقة“.