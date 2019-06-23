رئيس البرلمان الإيراني: الخطة الأمريكية للسلام ستعزز المقاومة الفلسطينية

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، أنّ الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ”تعبث بكرامة الأمة“، وستؤدي إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن لاريجاني قوله: ”ترامب يريد أن يعقد صفقة بشأن مصير الشعب الفلسطيني. وبينما يعد التلاعب بكرامة الأمة أمرًا مشينًا، إلا أن ذلك سيجعل حركات المقاومة أقوى، مع إدراك الفلسطينيين أنهم لا يمكنهم النجاح إلا بالمقاومة“.

جاءت تصريحات المسؤول الإيراني، بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الخطة اسم ”صفقة القرن“، التي في إطارها سوف يعقد مؤتمر بقيادة الولايات المتحدة، هذا الأسبوع في البحرين؛ لمناقشة المقترحات التي تشمل استثمارات كبرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.