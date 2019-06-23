ترامب: لم أبعث رسالة إلى إيران لتحذيرها من هجوم

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون بعث رسالة إلى طهران، يحذرها فيها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا.

جاء ذلك في تصريح لترامب لمحطة ”إن بي سي نيوز“، ردًا على ما ذكرته مصادر إيرانية، من أن ترامب وجه تحذيرًا لإيران.

وكانت المصادر قد قالت، إن ”ترامب حذر طهران عبر سلطنة عمان، من هجوم أمريكي وشيك، لكنه ذكر أنه ضد الحرب، وأنه يريد إجراء محادثات“.

وأضاف ترامب لبرنامج ”واجه الصحافة“ على ”إن.بي.سي نيوز“: ”لم أبعث بهذه الرسالة“.

وكان ترامب عدل في اللحظة الأخيرة، مساء الخميس، عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، ردًا على إسقاطها الطائرة الأمريكية المسيّرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز.

وقال ترامب في تغريدة سابقة على ”تويتر“: ”لم أقل إنني تراجعت عن توجيه ضربة لإيران، لكنني أوقفت تنفيذها في الوقت الحالي“.