بولتون من إسرائيل : جيشنا مستعد للعمل ضد إيران وعقوباتنا ستتضاعف‎

قال مستشار الأمن الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن الجيش الأميركي جاهز للعمل لوقف الإرهاب الإيراني ومنع امتلاك طهران لأسلحة نووية.

جاء ذلك خلال لقاء بولتون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،حيث وصل بولتون إسرائيل للمشاركة في لقاء مع نظيريه الروسي، نيكولاي بتروشيف، والإسرائيلي مئير بن شبات.

وأضاف بولتون:“ إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، وبناء الحرس الثوري، وتظهر الإشارات أنها لا تبحث عن السلام، لم يمنح أي شخص طهران رخصة للإرهاب“.

،وتابع بولتون :“ جيشنا مستعد للعمل، وعقوباتنا قاسية وستتضاعف، ويجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية ”

وقال أن ”إيران تواصل تهديد إسرائيل والدول الحليفة لنا في الخليج. إنها ليست أمة تبحث عن السلام“، متابعا بالقول:“ لقد أضفنا عقوبات أخرى ضد إيران، الليلة الماضية، ونتوقع أن يُنشر عنها غدا“.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين :“ عندما تمت إزالة العقوبات المفروضة على إيران بسبب الإتفاقية النووية وتدفق الأموال ، زاد العدوان الإيراني“، مستدركا :“أولئك الذين يقولون إن العدوان قد بدأ مؤخراً، يعيشون في واد آخر ”.