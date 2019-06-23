تقارير: كذب ترامب عزل واشنطن في أزمتها مع طهران

رأت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لا تحظى بأي تأييد دولي وباتت معزولة في الأزمة الحالية مع إيران بسبب ”عادة الكذب“ لدى الرئيس دونالد ترامب وانسحابه من اتفاق 2015 النووي الموقع مع طهران.

وقالت مجلة ”ناشيونال انترست“ إن هناك أسبابًا قوية للتشكيك في اتهامات ترامب ومساعديه بأن إيران كانت وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في خليج عُمان، وأنها أسقطت طائرة الاستطلاع المسيرة الأمريكية في المياه الدولية.

وأضافت المجلة: ”من الصعب التحقق في الاتهامات الأمريكية بأن أيران مذنبة… السبب هو سمعة الرئيس ترامب وخاصة عدم احترامه للحقيقة.“

ولفتت إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة كذبت أيضًا لخوض حروب وخاصة إدارة الرئيس جورج بوش بشأن العراق ومزاعم واشنطن عام 1964 بشأن ”حادث خليج تونكين“ الذي شمل مواجهة بين البحرية الأمريكية والفيتنامية والذي أثار اتهامات بأن واشنطن سعت من ورائه إلى إيجاد عذر لغزو فيتنام.

واعتبرت المجلة أن على ترامب أن ”يسعى بدلًا من الاستمرار بتصعيد التوتر إلى خفض التوتر والعمل بجدية أكثر لتشجيع إيران على المفاوضات من خلال التخلي عن سياسة الضغوط وتخفيف العقوبات في مرحلة لاحقة.“

وختمت قائلة: ”يجب أن لا يكون هناك أي شروط لمثل تلك المفاوضات، وعلى الرئيس ترامب أن يرمي شروط وزير الخارجية مايك بومبيو في النار.“

وفي تقرير نشرته صحيفة ”جارديان“ البريطانية رأى المرشح الرئاسي الأمريكي بيرني ساندرز المنافس الرئيس لترامب أن الولايات المتحدة باتت معزولة عن معظم حلفائها في أزمة إيران بسبب انسحابها من اتفاق 2015.

وقال: ”إن ترامب تسبب بأزمة غير ضرورية بانسحابه من الاتفاق…كما أن عادة الكذب المستمرة لديه تجعل الكثير في العالم يشككون بمصداقية واشنطن وحقيقة تصريحات المسؤوليين الأميركيين في الأزمة الحالية.“