إيران: مستعدون لتلبية احتياجات الدفاع الجوي العراقي

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، العميد صباحي فرد، اليوم الأحد، استعداد بلاده لتلبية الاحتياجات الدفاعية للقوات الجوية العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال العميد صباحي فرد اليوم، مساعد قائد الجيش العراقي لشؤون التعليم والعمليات اللواء طارق عباس ابراهيم عبدالحسين، الذي يزور طهران حاليًّا.

ونقلت وكالة أنباء ”دفاع برس“ الإيرانية، عن العميد صباحي فرد قوله: ”إيران مستعد لتلبية احتياجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات.. الحدود الجغرافية والسياسية لا يمكن أن تكون فاصلًا بين إيران والعراق“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”بلاده مستعدة لوضع أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، بما في ذلك الرادارات التكتيكية ونظام أسلحة المدفعية والصواريخ، ومعدات الإشارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والطائرات دون طيار وغيرها من الخبرات والتقنيات تحت تصرف قوة الدفاع الجوية العراقية“.

من جانبه، قال مساعد قائد الجيش العراقي لشؤون التعليم والعمليات اللواء طارق عباس ابراهيم عبدالحسين: ”نحن وإيران في خط واحد من حيث العقيدة الدينية المشتركة“.

ودعا المسؤول العراقي إلى تعاونٍ بين بلاده وإيران في مجالات متعددة منها ”البناء والتدريب والخبرة الفنية في عمليات الحرب الإلكترونية، والرادار، والرعاية البصرية، والقيادة والتحكم، وشؤون البرمجيات“.