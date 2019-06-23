مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي برصاص حارسه إثر محاولة انقلاب

أفادت تقارير إخبارية محلية، بمقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الأحد، بعد محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، قتل خلالها حاكم الولاية (أمهرة )ومستشاره.

وبحسب المصادر ”فإن رئيس الأركان الإثيوبي، قتل بمنزله في أديس أبابا، من طرف حارسه الشخصي، على خلفية المحاولة الانقلابية“.

وفي وقت سابق اليوم كشفت وسائل إعلام رسمية عن ”مقتل رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره، بعد تعرضهما لهجوم في مكتبيهما، السبت“.

وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أن جنرالاً بالجيش يقف وراء محاولة انقلاب في ولاية أمهرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2 من المسؤولين البارزين.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الجنرال يدعى أسامنيو تسيجي وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أكد إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي في إطلاق نار إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد زعيم ولاية أمهرة شمال غرب البلاد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت مبكر، الأحد، إن رئيس أركان الجيش سيري ميكونين تعرض لإطلاق نار.