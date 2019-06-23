بومبيو: ترامب لم يبعث رسالة إلى طهران لطلب الحوار‎

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صحة ادعاءات إعلامية حول إرسال الرئيس دونالد ترامب، رسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، طلب فيها الحوار بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك ردًا على أنباء أوردتها وكالة رويترز بهذا الخصوص، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين لم تكشف أسماءهم.

وقال بومبيو في بيان ”الرئيس ترامب لم يبعث رسالة إلى طهران، موقفنا واضح وسنتحرك عندما يحين الوقت المناسب“.

كما نفى بومبيو صحة التقارير الإعلامية حول ”إخلاء القوات الأمريكية لقاعدة بلد الجوية في العراق“.

والخميس الفائت، قالت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، إن الرئيس الأمريكي ”بعث برسالة إلى طهران، بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، مضمونها أن الحرب باتت وشيكة، إلا أنه لا يرغب في خوضها بل يريد الحوار“.