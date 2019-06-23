مقتل رئيس ولاية أمهرة الإثيوبية ومستشاره في محاولة انقلاب

أفادت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، اليوم الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة، ومستشاره، قتلا خلال محاولة انقلاب فاشلة، في الولاية، قادها جنرال بالجيش.

وذكرت المصادر ”أن رئيس الولاية الواقعة شمالي العاصمة أديس أبابا، أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما أمس السبت“.

وقال التلفزيون الحكومي الرسمي إن الجنرال الذي يقف وراء المحاولة الانقلابية ”يدعى أسامنيو تسيجي وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية“.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الإثيوبية أن ”محاولة فاشلة وقعت السبت للإطاحة بزعيم ولاية أمهرة، إحدى ولايات البلاد التسع“.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمحطة إي.بي.سي التلفزيونية الرسمية السبت: “وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت” مشيرًا إلى عاصمة أمهرة.

وأضاف أن ”جهودًا تبذل لاعتقال مدبري الانقلاب“ الذين قال إنهم ”حاولوا الإطاحة بأمباتشو ميكونين رئيس الحكومة في أمهرة“.

وتأكد هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مع محاولته إجراء إصلاحات سياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.