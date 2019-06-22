تقرير: إيران تخشى الاحتجاجات الشعبية أكثر من أي هجوم أمريكي محتمل

كشف تقرير إخباري نشر اليوم السبت، نقلًا عن أعضاء في قوات التعبئة الإيرانية (البسيج)، أن الحرس الثوري يخشى اندلاع احتجاجات داخلية أكثر من خشيته من أي هجوم عسكري أمريكي محتمل.

ولفت التقرير، إلى استنفار قوات الحرس الثوري والتعبئة وعقدها تدريبات مكثفة لأعضائها في الأيام الأخيرة تحسبًا لمواجهة احتجاجات في الشارع الإيراني.

وفي حديث صحفي انفرد به موقع ”إيران واير“ المعارض، قال عضوان في قوات البسيج، إن قوات الحرس الثوري والتعبئة ينفذان تدريبات مكثفة لأعضائها منذ أحداث احتجاجات شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2017 فيما عُرف إعلاميًا بـ“انتفاضة ديسمبر“ لمواجهة احتجاجات شعبية في أي لحظة.

وأكد عضوا البسيج اللذان لم يذكرا اسميهما ولا مدينتهما لـ“ايران واير“، أنهما تلقيا خلال الأيام الأخيرة ”تدريبات مكثفة غير مسبوقة عن أي تدريبات معتادة، حيث طلبت القوات خلال التدريبات القاسية منا الاستعداد في أي وقت لمواجهة أحداث احتجاجات شعبية محتملة“.

وأضافا، أن ”جميع قواعد قوات البسيج في سائر البلاد تتأهب لصد وقمع أي مظاهرات وكأنها تتأهب لصد هجوم عسكري محتمل، حيث تتدرب القوات على مواجهة المظاهرات عبر تدريبات قاسية غير مألوفة، وصلت إلى حد مشاهدة أفلام وفيديوهات لأحداث احتجاجات سابقة لكي يتقنوا صد المتظاهرين وإلقاء القبض عليهم بعد حصارهم“.

ونوها إلى ”أن أبرز ما تدربنا عليه هو تتبع القنوات والحسابات الفعالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص منصات تلغرام وإنستغرام في مختلف المدن والمحافظات لتحديد ما طبيعة المحادثات والأنشطة التي يناقشها الناشطون المحتجون“، وفقًا لتصريحهما لموقع ”إيران واير“

وكشف أحد أعضاء البسيج أثناء حديثه أنه كان واحدًا من المتظاهرين الإيرانيين الذين أُلقي القبض عليهم في إحدى الوقفات الاحتجاجية لعام 2017، حيث وجهت له السلطات تهمًا من قبيل المشاركة في تجمعات غير قانونية ومحاولة إثارة المواطنين والعمل ضد الأمن القومي.

وأوضح أنه بعد تلقيه مختلف أنواع التعذيب في المعتقلات الإيرانية ومواجهته بتهم خطيرة، لم يجد سبيلًا للتخلص من هذا سوى قبول التجنيد في قوات البسيج، بعد توقيعه على وثيقة تعهد فيها بالانتماء لقوات التعبئة ومتابعة المحتجين في الوقفات الاحتجاجية.

وتابع ”أن هناك حالات عديدة لشباب انضموا للقوات تشابه لما مررت به، حيث بدأت منذ انضمامي لقوات البسيج بحضور محاضرات أسبوعية أفكار دينية وسياسية، وكان يجب علينا تقديم تقارير عن أحداث المدينة والمكان الذي نسكن فيه لقائد الوحدة التابعين لها“.

وتشهد مختلف المدن والمحافظات الإيرانية احتجاجات شعبية وفئوية بشكل شبه يومي، اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار واستشراء الفساد في مختلف الأجهزة الحكومية، بينما تعتقل قوات الأمن الإيرانية من الشرطة والحرس الثوري الإيراني والبسيج أعدادًا كبيرة من المحتجين، وتوجه إليهم تهمًا من قبيل العمل ضد الأمن القومي والتجمعات غير القانونية.