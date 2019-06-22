أكد أن العمل العسكري لا يزال مطروحًا.. ترامب يعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت، إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفًا أن العمل العسكري لا يزال مطروحا.

وأدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض، بعدما ألغى أمس الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران، كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وقال الرئيس الأمريكي: ”نحن نجهز عقوبات إضافية على إيران… في بعض الحالات نتحرك ببطء، وفي حالات أخرى نتحرك بسرعة“.

وكان ترامب يتحدث للصحفيين وهو يستعد لمغادرة واشنطن متجها إلى منتجع كامب ديفيد. وقال ترامب إنه سيجري هناك مشاورات في الشأن الإيراني.