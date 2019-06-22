بولتون في إسرائيل لبحث التوتر العسكري مع إيران

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إلى إسرائيل، السبت؛ لبحث التوتر العسكري في الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، حسب مصادر صحفية عبرية.

وذكر المراسل والمحلل في هيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، أن بولتون وصل إلى إسرائيل تمهيدًا لمشاركته في القمة الثلاثية التي سيستضيفها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، الإثنين، في القدس، مع أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وسيسبق قمة الإثنين، لقاء يجمع بولتون برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد.

وقال موقع ”تيك ديبكا“ المقرب من الدوائر الاستخبارية الإسرائيلية، إن بولتون ونتنياهو، سيبحثان التوتر العسكري مع إيران.

كما ذكر الموقع أن قمة بن شابات- بولتون- باتروشيف، تسعى إلى وضع سياسة إسرائيلية – أمريكية – روسية، تجاه إيران وسوريا، قبل اللقاء الذي سيجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في أوساكا باليابان، في 28 من يونيو/حزيران.

وبحسب ”تيك ديبكا“، فإن التوتر العسكري الأخير في الخليج العربي بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية دون طيار، الخميس الماضي، وتداعيات ذلك، يضع شكوكًا كبيرة حول إمكانية توصل الدول الثلاث إلى توافق على سياسة مشتركة تجاه إيران.