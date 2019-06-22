وزير الخارجية الألماني: لدينا مشكلة إرهاب يميني متطرف‎

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده لديها مشكلة إرهاب يميني متطرف؛ على خلفية مقتل حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه.

جاء ذلك في مقال له نشرته صحيفة ”بيلد“ الألمانية، السبت، حول مقتل لوبكه، جراء تعرضه لهجوم يحمل دوافع يمينية متطرفة.

وأشار ماس إلى استهداف ”إرهابيي“ اليمين المتطرف للمسؤولين السياسيين الذين يخدمون بلادهم، رغم مرور 80 عامًا على الحرب العالمية الثانية.

وبيّن وزير الخارجية الألماني أن هذه الجرائم كانت متوقعة، وأنه كانت هناك تحذيرات كافية حيالها.

وأوضح أنها جرائم الخلية النازية الإرهابية المتطرفة (NSU) الوحشية، التي لم يتم التمكن من كشفها منذ سنوات.

ولفت إلى وجود تهديدات بالقتل موجهة ضد عمدة مدينة كولونيا، وعمدة مدينة آلتينا، والكراهية التي تعرض لها لوبكه في 2 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضاف: ”كل هذه الأمور تظهر أن العيون لا تزال مغمضة.. إن ألمانيا لديها مشكلة إرهاب يميني متطرف“.

وأوضح ماس أن هناك أكثر من 12 ألف متطرف يؤيدون العنف في ألمانيا، بينهم 450 تمكنوا من الاختفاء رغم وجود تعليمات للقبض عليهم.

وتابع: ”كل من لديه شكوك بشأن العنف، عليه أن ينظر إلى (هجمات) كرايست شيرش أو أوتويا أو بيتسبرغ“.

وحذّر الوزير الألماني من أن التغاضي عن مثل هذه الأحداث، قد يكون ”قاتلًا“.

وشدّد على أن الهجمات ذات الدوافع اليمينية المتطرفة يتم النظر إليها لدى الرأي العام الألماني على أنها حوادث منفردة أو عبارة عن نوبة غضب.

وأكّد أنه يجب تسمية الإرهاب باسمه، وعدم إطلاق تسميات أخرى له، وأنه يجب حل المشكلة من جذورها.

وختم مقاله بالإشارة إلى ضرورة ”عدم ترك مليمتر واحد لأعداء الحرية“، و“الدفاع عن الديمقراطية“.

وفي 2 يونيو/حزيران الجاري عُثر على لوبكه، وهو عضو في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ”الاتحاد المسيحي الديمقراطي“، في شرفة حديقة منزله في بلدة فولفهاغن-إستا بمدينة كاسل، مصابًا بطلق ناري في رأسه.

وبحسب القناة الألمانية الأولى، فقد تعرض لوبكه بعد موته للإهانة والسخرية من قبل يمينيين متطرفين بسبب مواقفه الداعمة للاجئين.

ونقلت القناة بعض التعليقات التي تدل على ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتب مستخدم على ”فيسبوك“: ”هو نفسه المسؤول، لا شفقة، هذا ما سيحدث لميركل وللآخرين“.

ولوبكه، الذي ترأس حكومة مركز ومدينة كاسل على مدى عشر سنوات، كان مسؤولًا عن إنشاء مراكز استقبال اللاجئين في عام 2015، كما أنه كان تحت حراسة الشرطة؛ بسبب تلقيه تهديدات بالقتل، حسبما ذكرت القناة الألمانية الأولى.