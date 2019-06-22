الخارجية الأمريكية تنفي نقل رسالة لإيران عبر سلطنة عُمان

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن الحديث عن نقل رسالة أمريكية عبر سلطنة عُمان إلى إيران، قضية وهمية وملفقة.

وقالت المسؤولة الأمريكية في تغريدة عبر ”تويتر“: ”الأخبار التي تحدثت عن إرسالنا إلى إيران في الليلة الماضية رسالة عبر عُمان ملفقة بالكامل“.

كما نفى كيوان خسروي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إيران، الجمعة، ما أوردته وكالة ”رويترز“، عن تلقي طهران رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان، يحدد فيها مهلة للبدء في المحادثات، عقب إسقاط طائرة من دون طيار أمريكية من قبل الحرس الثوري.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن خسروي قوله: إن ”إيران لم تتلق أي رسالة أمريكية عبر سلطنة عمان، ولم ترسل واشنطن أي رسالة إلى طهران“.

وقال مسؤول إيراني لم يكشف عنه هويته إن ”ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، وحدد فترة زمنية قصيرة للحصول على رد، لكن إيران أكدت بأن الرد بيد علي خامنئي في هذه المسألة“.

فيما قال مسؤول آخر: ”أوضحنا أن خامنئي يعارض أي محادثات، لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار… ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية“.