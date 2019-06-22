ترامب يعين مارك إسبر وزيرًا للدفاع.. فمن هو؟

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار مارك إسبر لتولي منصب وزير الدفاع.

وكان ترامب قد كتب تغريدة قال فيها إنه يفكر بتعيين إسبر قائما بأعمال وزير الدفاع الجديد بعد استبعاده ترشيح القائم بأعمال وزير الخارجية السابق باتريك شاناهان لهذا المنصب.

وسبق لإسبر أن عينه ترامب سكرتيرا للجيش في نوفمبر 2017.

شغل إسبر سابقًا منصب مدير تنفيذي في شركة Raytheon ، وهو مقاول دفاعي بارز.

وكان إسبر أيضًا رئيس هيئة الأركان في مؤسسة التراث المحافظة وعمل في العديد من لجان الكونغرس التي تشرف على السياسة الخارجية والدفاع.

خدم إسبر في الجيش الأمريكي لمدة عشر سنوات وخدم خلال حرب الخليج.

حصل على ميدالية وزارة الدفاع للخدمة العامة المتميزة وحصل على العديد من الميداليات لخدمته.

تزوج إسبر من زوجته ليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ولديهما ثلاثة أبناء بالغين.

وعن ملفه العسكري الذي يظهر بأنه كان محاربا صرف، أوردت مواقع أمريكية، أن إسبر تخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في عام 1986 وخدم في الجيش لأكثر من عقد من الزمان بعد الانتهاء من تدريب رينجر وباثفايندر.

وأخبر النائب الجمهوري مارك غرين شبكة فوكس نيوز أن إسبر كان زميلًا له ووزير الخارجية مايك بومبو في ويست بوينت، ورأى غرين بأن إسبر سيؤدي عمله كوزير للدفاع على أفضل وجه.

خدم إسبر خلال حرب الخليج مع الفرقة 101 المحمولة جواً وقاد لاحقًا فرقة عسكرية محمولة جواً بينما كان يتمركز في أوروبا.

عاد إسبر من الخدمة الفعلية وخدم في الحرس الوطني في فرجينيا ومقاطعة كولومبيا ، واحتياطي الجيش قبل تقاعده في عام 2007.

حصل إسبر على ميدالية وزارة الدفاع للخدمة العامة المتميزة ، وسام جوقة الاستحقاق ، ميدالية النجمة البرونزية ، ميدالية تحرير الكويت ، ميدالية تحرير الكويت – المملكة العربية السعودية ، شارة المشاة القتالية.

حصل أيضًا على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد ودكتوراه في السياسة العامة بجامعة جورج واشنطن.