ترامب: صواريخ إيران الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مقبل

ترامب: صواريخ إيران الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مقبل

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة أجراها مع مراسل قناة ”إن.بي.سي“ إنه ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران‎.

وبحسب مراسل إن.بي.سي، قال ترامب إن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران.

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