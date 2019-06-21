ترامب: صواريخ إيران الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مقبل

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة أجراها مع مراسل قناة ”إن.بي.سي“ إنه ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران‎. وبحسب مراسل إن.بي.سي، قال ترامب إن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران. ‎