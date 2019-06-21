إيران ترد على دعوة أمريكية لخفض التوتر  

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على دعوة أطلقها المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران ”بريان هوك“، اليوم الجمعة، بالعمل على خفض التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال موسوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة: ”هل تعتبر سنوات الحرب والإرهاب الاقتصادي المفروض على شعب إيران وانتهاك العهود والقرارات دبلوماسية!“.

وأضاف موسوي: ”شعب إيران سيرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية على الاحترام بالاحترام، وعلى الحرب بدفاع مستميت“.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية والثقافية حسام الدين آشنا: ”على الأمريكيين أن يعلموا أن الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة، وأنهم شاءوا أم أبوا يتحركون نحو الحرب باستمرار العقوبات“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”عليهم (الأمريكيون) التفكير في العقوبات إذا ما كانوا لا يرغبون في الحرب“.

وفي وقت سابق اليوم قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، اليوم الجمعة، إن طهران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة، مشيرا إلى أنها تواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر.

وأضاف هوك في تصريحات من السعودية التي يزورها: ”من المهم أن نبذل ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران ونعيد أساليب الردع للمنطقة“.

وتابع: ”حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها وإيران تشعر بوطأتها.. مساعي واشنطن الدبلوماسية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، بل عليهم الرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية“.