دعوات دولية لأمريكا وإيران لنزع فتيل التوتر

دعت دول أوروبية والأمين العام للأمم المتحدة، إلى نزع فتيل التوتر بين إيران وأمريكا وتغليب الحوار والدبلوماسية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بين الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إنّ بريطانيا على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في إيران وتدعو باستمرار إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات.

وأضافت المتحدثة: ”قلنا مرارًا وتكرارًا إننا ندعو إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات ولطالما أوضحنا مشاكلنا مع الأنشطة الإيرانية“.

وتابعت: ”لا نعتقد أن التصعيد سيصب في مصلحة أي طرف ونواصل الحوار مع الولايات المتحدة وشركائنا“.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنّها وزعماء دول الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن الوضع الخاص بإيران بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة كانت على وشك توجيه ضربات عسكرية ضد طهران.

وقالت ميركل للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي استغرقت يومين في بروكسل: ”يساورنا القلق بشأن الوضع ونؤيد المفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى حل سياسي لموقف متوتر للغاية“.

بدورها، قالت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف، تعليقًا على الوضع في الخليج إنّ غويتريش قال: ”أوصي بشيء واحد فقط: تحلوا بأعصاب من حديد“.

وفي موسكو، دعا المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، كل الأطراف لضبط النفس في الموقف المتعلق بإيران، وقال إنّ موسكو قلقة من تفاقم التوتر بين واشنطن وطهران.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“، قد ذكرت أنّ ترامب أصدر أمرًا بتوجيه ضربات جويه لكنه عاد وتراجع عن ذلك في وقت لاحق.

وأسقطت طهران هذا الأسبوع طائرة عسكرية أمريكية مسيرة، الأمر الذي أثار مخاوف من مواجهة عسكرية بين البلدين.