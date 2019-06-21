استجابة للقرار الأمريكي.. شركة أروبية تتفادي جزءا من المجال الجوي الإيراني

قال متحدث باسم شركة ”كيه.إل.إم“ الهولندية للطيران التابعة لـ“إير فرانس“ اليوم الجمعة، إن الشركة تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران، مؤكدًا بذلك التقرير الذي نشرته شبكة ”إن.أو.إس“ الهولندية العامة.

وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة، أن الشركة قررت تغيير مسار رحلات في أعقاب قرار اتخذته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ليلة أمس، بحظر تحليق الشركات الأمريكية في المجال الجوي، الذي تسيطر عليه إيران فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان.

ويحظر القرار الطارئ على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وجاء القرار بعد أن قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وإسقاط الطائرة غير المسلحة وهي من طراز غلوبال هوك، التي تستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلي 18300 متر، هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في منطقة الخليج، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية، شملت هجمات على ست ناقلات نفط.