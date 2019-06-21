الاتحاد الأوروبي يهدد بمعاقبة تركيا بسبب التنقيب قرب قبرص

المصدر: ا ف ب

هدد الاتحاد الأوروبي مساء الخميس، تركيا، بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها ”غير القانونية“ للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وبعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي، جدد قادة الاتحاد خلال قمة في بروكسل التأكيد على إدانتهم ”أنشطة الحفر غير القانونية“ التي تقوم بها تركيا.

وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم، إنهم ”أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة“.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت هذا الأسبوع من كل من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن ”تقدما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة“ ضد تركيا.

والخميس أيد رؤساء الدول والحكومات الـ28 هذا الطلب.

وقال القادة الأوروبيون إن ”المجلس الأوروبي يدعم الدعوة الموجهة إلى كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي لكي تقدما من دون تأخير خيارات للتدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير محددة الأهداف“.

وأضافوا أن ”الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وهو مصمم على الرد بشكل مناسب وبكل تضامن مع قبرص“.

وكانت السفينة ”يافوز“ التي طليت بالعلم التركي، أبحرت الخميس بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم في ميناء ديلوفاسي، وشارك فيه وزير الطاقة التركي فاتح دونماز.

وقال الوزير التركي خلال الحفل: ”نواصل أعمال التنقيب من دون توقف. إنه حقنا الشرعي“.

و“يافوز“ التي ستبدأ أعمال التنقيب مطلع تموز/ يوليو ستنضم إلى سفينة التنقيب التركية ”فاتح“ التي أرسلت قبل أشهر إلى المياه الواقعة قبالة سواحل قبرص .

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرر مراراً تحذيراته لأنقرة.

وأثار العثور على احتياطات ضخمة من الغاز في قاع البحر المتوسط سباقًا للوصول إلى هذه الموارد الهائلة.