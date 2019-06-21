جمهوريون بارزون في ”النواب الأمريكي“ يطالبون بـ“رد محسوب“ على إيران

طالب عدد من كبار الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأن ترد ”ردًا محسوبًا“ على إيران، بعد أن اتهمتها واشنطن بإسقاط طائرة مسيرة ومهاجمة ناقلتي نفط.

وقال كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، ومايكل مكول وماك ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس في بيان: ”هاجمت إيران ملكية أمريكية هجومًا مباشرًا فوق مياه دولية. وهذا الاستفزاز يجيء بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية“.

وأعلنت إيران أمس الخميس، إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، فيما تؤكد أمريكا أن طائرتها المسيرة لم تخترق الأجواء الإيرانية وإنما تم استهدافها على بعد نحو 34 كيلو متراً من الأجواء الإيرانية.

في المقابل، عبر تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن قلقه من أن ”ينجر“ الرئيس دونالد ترامب إلى حرب مع إيران، وقال إن ثمة حاجة لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونغرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.

وقال شومر للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض: ”الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي بشأن الخطوة الأمريكية تجاه ما قامت به إيران واحتمال توجيه ضربة عسكرية: ”ستعرفون قريبًا إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران“.