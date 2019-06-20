أمريكا تنشر صورة لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران، دون أن تقدم شرحًا مفصلًا للصورة.

ويبدو أن نشر الولايات المتحدة للصورة، محاولة لتعزيز روايتها بأن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

The Pentagon has just released the flight path fro the RQ-4A drone shot down by Iran pic.twitter.com/8q3dSsEXKx — Fergal Gallagher (@gallagherfergal) June 20, 2019

وقالت طهران إن الطائرة كانت في مهمة تجسس وإنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني.

وتؤكد الولايات المتحدة أن طائرتها المسيرة لم تخترق الأجواء الإيرانية وإنما تم استهدافها على بعد نحو 34 كيلو متراً من الأجواء الإيرانية، فيما قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر، إن ”إيران ارتكبت خطأً جسيماً“، بإسقاطها الطائرة.