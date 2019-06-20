أمريكا تنشر صورة لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران

أمريكا تنشر صورة لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران

المصدر: رويترز

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران، دون أن تقدم شرحًا مفصلًا للصورة.

ويبدو أن نشر الولايات المتحدة للصورة، محاولة لتعزيز روايتها بأن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

وقالت طهران إن الطائرة كانت في مهمة تجسس وإنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني.

وتؤكد الولايات المتحدة أن طائرتها المسيرة لم تخترق الأجواء الإيرانية وإنما تم استهدافها على بعد نحو 34 كيلو متراً من الأجواء الإيرانية، فيما قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر، إن ”إيران ارتكبت خطأً جسيماً“، بإسقاطها الطائرة.

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