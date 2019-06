أمريكا تنشر صورة لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران، دون أن تقدم شرحًا مفصلًا للصورة. ويبدو أن نشر الولايات المتحدة للصورة، محاولة لتعزيز روايتها بأن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي. The Pentagon has just released the flight path fro the RQ-4A drone shot down by Iran…