روسيا: إيران تحتاج منظومة ”S400“ لمواجهة ”الباتريوت“ الأمريكي

أعلن مساعد الشوون الدفاعية في مجلس الدوما الروسي إلكسندر شرين، أن إيران باتت بحاجة إلى منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية (S 400) بعدما نشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت مؤخرًا في الشرق الأوسط.

وقال شرين إنه ”في ضوء القرار الأمريكي بإرسال أسطول باتريوت إلى الشرق الأوسط، فإن إيران تحتاج إلى نظام الدفاع الجوي S-400“.

وأضاف: ”في رأيي، فإن نظام باتريوت يعطي الأولوية لاستخدام البلدان التي تسعى للدفاع عن نفسها ومحاولة إغلاق مجالها الجوي، وأعتقد أن هذه الإجراءات الأمريكية لا تهدف لخلق توتر، وإنما محاولة لإظهار القدرات“.

وتابع أنه ”يعتقد أن على إيران أن تفكر فورًا في شراء النظام الروسي S-400، وستكون إيران محمية بالكامل، وأي إشارة واحدة فقط من إيران لشراء هذا النظام الصاروخي، فسندافع عن ذلك“.

وكان السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان، أعلن في منتصف فبراير الماضي 2017، أن موسكو انتهت في 2016 من تزويد إيران بمنظومة صواريخ ”إس-300″، وفق اتفاق مبرم بين البلدين تم التوقيع عليه 2007.

وأعلن مسؤول أمريكي، الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان، وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط، في رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدًا متناميًا من قبل إيران.

وجاء القرار بعد أن عجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية وإرسالها قاذفات إلى الشرق الأوسط، عقب دلائل رأت أنها تشير إلى احتمال استعداد إيران لشن هجوم.