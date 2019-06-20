لحظة إسقاط إيران الطائرة الأمريكية المسيرة فوق الخليج (فيديو)

بثت وسائل إعلام إيرانية مقطعًا مصورًا للحظة استهداف الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية المسيرة RQ-4 Global Hawk فوق مياه الخليج، في وقت مبكر من صباح الخميس.

ويظهر في الفيديو، الذي صور على ما يبدو وقت الفجر، إطلاق صاروخ أرضي باتجاه الطائرة التي لا يمكن رؤيتها في المقطع، قبل أن يبزغ ضوء انفجار واضح في الجو، وتعلو هتافات ”الله أكبر“.

وكانت مصادر عسكرية إيرانية كشفت، الخميس، أنه تم إسقاط طائرة التجسس الأمريكية صباح اليوم قرب محافظة ”هرمزغان“ جنوب البلاد، بصاروخ ”خرداد“ الذي كشفت عنه طهران عام 2014.

وقالت المصادر لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن ”منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الثالث من ”خرداد“ هي التي أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة فوق مياه الخليج وهي منظومة تتمتع بالقدرة على مواجهة 4 أهداف في آن واحد“.

وأضافت أن ”الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران اليوم قادرة على تصوير مساحة تتجاوز 100 ألف كيلومتر مربع في يوم واحد وإرسال المعلومات إلى البنتاغون في أقصى سرعة ممكنة والتحليق لمسافة 22 ألف كيلومتر دفعة واحدة، وهي من أثمن طائرات التجسس الأمريكية على الإطلاق“.