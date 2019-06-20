إيران تعلن انتشال أجزاء من الطائرة الأمريكية بعد إسقاطها

أعلنت أيران أنها انتشلت أجزاء من طائرة أمريكية مسيرة، أسقطها الحرس الثوري اليوم الخميس، ما يرفع حدة التوتر بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران إسقاط طائرة تجسس أمريكية، وقالت إنها انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته الولايات المتحدة، قائلة إن الطائرة أسقطت في الأجواء الدولية.

وقال وزير الخارجية الإيراني: ”تم استهدافها في الساعة 04:05 قرب جبل مبارك، لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها“.

وذكر محمد جواد ظريف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إحداثيات موقع استهداف الطائرة.