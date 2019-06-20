رئيسة مجلس النواب: أمريكا لا ترغب في الحرب مع إيران‎

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مع إيران، وذلك بعدما أسقطت طهران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وأبلغت بيلوسي، وهي أكبر عضو ديمقراطي في الكونغرس، الصحفيين في إفادة دورية بأن 20 مشرعًا سيحصلون على إفادة بشأن الواقعة.

وقالت بيلوسي: ”أعتقد أنه وضع خطير.. يجب أن نكون أقوياء واستراتيجيين بشأن كيفية حماية مصالحنا. لا يمكن أن نكون متهورين فيما نقوم به، لذلك سيكون من المهم أن نرى ما يجب أن يقولوه“.

وأضافت: ”لا أعتقد أن الرئيس يريد الحرب. لا توجد رغبة في بلادنا لخوض حرب“.

وأسقطت إيران، اليوم الخميس، طائرة عسكرية أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تتجسس على أراضيها، لكن واشنطن قالت إن الطائرة أُسقطت أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي في ”هجوم غير مبرر“.

وقالت بيلوسي: إن التوترات شديدة في المنطقة، وإنها تخشى من أن ”يؤدي سوء التقدير على أي من الجانبين إلى أمر سيئ للغاية“.