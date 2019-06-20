إيران: سنقدم شكوى للأمم المتحدة ضد انتهاك طائرة أمريكية أجواءنا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الخميس، أن بلاده ستقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ما أسماه بـ“انتهاك طائرة مسيرة أمريكية للأجواء الإيرانية“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران إسقاط طائرة تجسس أمريكية، قالت إنها انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته الولايات المتحدة، قائلة إن الطائرة أسقطت في الأجواء الدولية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن موسوي قوله: إن ”إيران ستحتج من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية، وخاصة من خلال آلية الأمم المتحدة، وتأمل ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء مرة أخرى“.

ونصح موسوي الولايات المتحدة بعدم تكرار مثل ما حدث فجر اليوم الخميس، مضيفًا: ”أي جسم أو طائر في سماء البلد (إيران) لدول أجنبية سيتعرض للرد“.

كما نقلت وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“ عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ”حشمت الله فلاحت بشه“، قوله: إن ”انتهاك طائرة أمريكية من دون طيار للأجواء الإيرانية يشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة“.