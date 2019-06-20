مصدر عسكري: قاذفتا قنابل روسيتان تخترقان أجواء كوريا الجنوبية

أفاد مصدر عسكري بسيول، بأن طائرتين حربيتين روسيتين انتهكتا أجواء كوريا الجنوبية، الخميس، تم التصدي لهما بتدابير استجابة.

ونقلت وكالة ”يونهاب“ المحلية عن مصدرعسكري (لم تسمّه) قوله، لقد ”اخترقت الطائرتان من نوع ”تو-95″ منطقة الدفاع الجوي بالبحر الشرقي، صباح اليوم، دون إشعار مسبق، واستمرتا بالتحليق في المنطقة لمدة 29 دقيقة“.

وأوضح المصدر أن ”القوات الجوية قامت بالرد على هذا الاختراق، بنشر عدة طائرات من ضمنها طائرات من نوع ”أف -15 كي“ لتتبعهما وإرسال رسائل تحذيرية اتباعًا للإجراءات الاعتيادية في الحالات المماثلة“.

وأشار إلى أن ”الطائرات حددت هدفها بوضوح من الزيارة لدى تواصلنا معها“، مبينًا بأنه ”لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن اختراق طائرتين روسيتين عسكريتين منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها مرتين.

ووقع آخر حادث مماثل، في مطلع أيار/مايو الماضي، عندما دخلت طائرتان حربيتان روسيتان من نوع ”توبوليف تو-”142 منطقة الدفاع الجوي بجنوب جزيرة جيجو الواقعة في جنوبي اليابان.