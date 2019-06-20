”الشاباك“: إيران حاولت تشكيل خلية تجسس لصالحها في إسرائيل (صورة) 

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك”، اليوم الخميس، رجل أعمال أردنيًا، قال إن المخابرات الإيرانية جندته لإقامة خلية تجسس في إسرائيل، وتنشيط العمل لصالح إيران في الضفة الغربية.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن جهاز ”الشاباك الإسرائيلي“ اعتقل ثائر شعفوط (32 عامًا) وهو مواطن يحمل الجنسية الأردنية، ومن مواليد مدينة الخليل الفلسطينية، حيث اعترف شعفوط أثناء الاستجواب بتكليفه من قبل المخابرات الإيرانية بعمل نشاطات سرية، وتأسيس وحدات استخباراتية داخل إسرائيل والضفة الغربية.

وأضافت القناة العبرية، نقلاً عن رئيس ”الشاباك“ الإسرائيلي، نداف أرغمون، قوله إن شعفوط تم تجنيده في لبنان من خلال اثنين يعملان في المخابرات الإيرانية، ويتحدثان اللغة العربية، ويطلقان على أنفسهما ”أبو صادق“ و“أبو جعفر“، مشيرة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بينهم في سوريا ولبنان خلال العامين الماضيين.

وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء في إسرائيل، أوفير جندلمان، في تغريدة له على موقع ”تويتر“: إن ”جهاز الشاباك الإسرائيلي اعتقل رجل أعمال أردنيًا يدعى ثائر شعفوط“.

عاجل: اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية. إنه التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وأوعز به بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي يهودا والسامرة كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. إعتقاله أحبط هذه المؤامرة. pic.twitter.com/6u7lcQV3aJ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 20, 2019

وأضاف جندلمان أن شعفوط دخل إلى إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه التقى ضباطًا بالمخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان، وأوعز له بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران.

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