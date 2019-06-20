تركيا تقضي بالسجن المؤبد على قادة الانقلاب الفاشل (فيديو)

قضت محكمة الجزاء في العاصمة أنقرة، بالسجن المؤبد 141 مرة على 17 من أعضاء ما يسمى ”لجنة السلام في الوطن“ التي قادت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في الـ 15 من يوليو 2016.

وأصدرت المحكمة قرارًا بالسجن المؤبد على المتورطين في المحاولة الانقلابية، بينهم أكن أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية، وعضو مجلس الشورى العسكري، 141 مرة، بتهمة ”خرق الدستور“، وقتل 139 شخصًا، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، بينما حكمت على عثمان قليج بالمؤبد 140 مرة.

وقررت المحكمة فصل ملفات 13 متهمًا مازالوا فارين، بينهم رجل الدين التركي فتح الله غولن، كما أصدرت المحكمة حكم السجن المؤبد على علي يازجي المرافق العسكري السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لانتمائه إلى منظمة ”غولن“ وعلمه المسبق بالمحاولة الانقلابية، ومحاولته تحديد مكان الرئيس وإبلاغه فرقة الاغتيال التي كانت تريد استهداف أردوغان.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة تتهم فيها أنقرة عناصر من الجيش تتبع منظمة ”فتح الله غولن“، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس أردوغان، على حد زعم الدولة التركية.