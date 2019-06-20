الجيش الأمريكي ينفي تحليق أي طائرة له فوق إيران

قال الجيش الأمريكي إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني أمس الأربعاء، وذلك بعد أن ذكر موقع إخباري يديره ”الحرس الثوري“ الإيراني أن طائرة أمريكية مسيرة أسقطت فوق إقليم ”هرمزجان“ جنوب إيران.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل من منتصف ليل الأربعاء: ”لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم“.

وكان الجيش الأمريكي قد أكد منذ أيام محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو حزيران من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.