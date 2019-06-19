جونسون: جدي الأكبر مسلم وأعتذر عن تعليقاتي ضد المنقبات

قال وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، المرشح لرئاسة الحكومة، إن جده الأكبر ”مسلم“، واعتذر عن تعليقات سابقة أساء فيها للمنقبات.

وقال جونسون، خلال مناظرة متلفزة لمرشحي رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية،: ”لقد جاء جدي الأكبر المسلم إلى هنا عام 1912 لمعرفته بأن هذا البلد مستعد للترحيب بالوافدين من جميع أنحاء العالم“.

وحسب صحيفة ”أكسبريس“ البريطانية، فإن جد جونسون الأكبر هو ”علي كمال“، وكان صحفيًا وسياسيًا وشاعرًا في العهد العثماني.

وعن تعليقات سابقة وصف فيها المنقبات بـ“صناديق البريد“، و“لصوص البنوك“، قال جونسون إن تلك العبارات ”تعود إلى آخر 20 أو 30 عامًا عملت فيها كصحفي، واجتزأ الناس هذه الكلمات من مقالي وبالغوا فيها“. وأضاف: ”بالطبع أنا آسف عن الإهانة التي سببتها تلك الكلمات“.

وفاز جونسون، الثلاثاء، في الجولة الثانية من انتخابات حزب المحافظين، حيث حصل على 126 صوتًا في هذه الجولة لاختيار زعيم لحزب المحافظين، ورئيس للوزراء خلفًا لتيريزا ماي، في التصويت الذي شارك فيه 313 نائبًا من حزب المحافظين في مجلس العموم.

وحل في المرتبة الثانية وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، حاصلًا على 46 صوتًا، فيما جاء وزير الداخلية ساجد جاويد في المرتبة الخامسة بحصوله على 33 صوتًا.

وخرج وزير بريكست السابق دومينيك راب، من سباق الانتخابات بعد فشله في الحصول على العتبة المتمثلة بـ 33 صوتًا إثر فوزه بأصوات 30 نائبًا فقط.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثالثة من الانتخابات، الأربعاء. والخميس الماضي، أجريت الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين، حيث فاز فيها جونسون بحصوله على 114 صوتًا، فيما حل في المرتبة الثانية وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت.

والجمعة الماضي، أعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا رسميًا استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من زعامة الحزب.

وجاءت خطوة ”ماي“ استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“.

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ بسبب الأزمة السياسية في البلد حول اتفاق الخروج.

يشار أن جونسون يُعدّ من أشد المناصرين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.