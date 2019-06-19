الكونغرس يستمع الى شهادة مستشارة سابقة لترامب‎

المصدر: أ ف ب

حضرت مستشارة سابقة قريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى الكونغرس للاستماع إلى شهادتها في جلسة مغلقة، لكنها رفضت الرد على أسئلة عدة حول كيفية انتقالها إلى البيت الأبيض، وفق نواب ديمقراطيين.

وتجاهلت هوب هيكس أسئلة الصحافيين لدى وصولها للمثول أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، في إطار التحقيق في احتمال إعاقة الرئيس الجمهوري للقضاء.

ومجرد حضورها يعتبر انجازًا للديمقراطيين، كون ترامب استخدم صلاحياته الرئاسية في ايار/مايو لمنع موظفين حاليين وسابقين في الإدارة من التعاون مع أعضاء الكونغرس.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر للصحافيين اليوم الأربعاء: ”الآنسة هيكس ترد على الأسئلة التي تطرح عليها.. الجلسة مستمرة“.

لكن أعضاء آخرين في اللجنة لم يخفوا امتعاضهم بعدما رفضت مديرة الإعلام السابقة في البيت الأبيض الرد على أسئلة تناولت كيفية انتقالها إلى البيت الأبيض علمًا أنها استقالت بشكل مفاجىء في آذار/مارس 2018.

وأوردت النائبة براميلا جايابال أن محامي البيت الأبيض ”لم يسمحوا حتى (للمستشارة السابقة) بالتصريح ما إذا كانت قالت الحقيقة (للمدعي الخاص روبرت) مولر“.

وكان فريق مولر استجوب هيكس في 2018 ووردت شهادتها مرارًا في تقريره.

ويبدي النواب اهتمامًا بأحداث جرت خلال حملة ترامب الانتخابية العام 2016 وبالمرحلة التي أعقبت دخوله البيت الأبيض، وخصوصًا بوقائع ذكرها مولر في تقريره الذي نشر في نيسان/ابريل.

وأبدى ترامب انزعاجه من كيفية تعامل الديمقراطيين معه ومع إدارته، علما بأنه أعلن مساء يوم الثلاثاء إطلاق حملته للفوز بولاية ثانية.