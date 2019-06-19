ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

طلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا عام 2020 الثلاثاء خلال مهرجان في ملعب رياضي في اورلاندو في فلوريدا، حيث احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه وهم يهتفون ”يو أس آيه“. وخاطب ترامب الحشد بالقول بأنهم شكلوا معا ”حركة سياسية عظيمة“ أجبرت ”مؤسسة سياسية معطلة فاسدة“ على الأفول. وقبل المهرجان كتب ترامب على…