ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية (فيديو)

طلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا عام 2020 الثلاثاء خلال مهرجان في ملعب رياضي في اورلاندو في فلوريدا، حيث احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه وهم يهتفون ”يو أس آيه“.

وخاطب ترامب الحشد بالقول بأنهم شكلوا معا ”حركة سياسية عظيمة“ أجبرت ”مؤسسة سياسية معطلة فاسدة“ على الأفول.

وقبل المهرجان كتب ترامب على تويتر ”الناس لم يشهدوا شيئا كهذا (الا اذا كنت تعزف الغيتار). سيكون المهرجان ضاريا“.

وأشار ترامب الى منصة الاعلام التي تعج بالصحافيين والكاميرات قائلا ”هناك الكثير من الاعلام المضلل هناك“، ليؤازره الحشد بالهتاف.

President Trump officially launched his 2020 campaign in Florida, touting his political accomplishments and saying the US economy is the "envy of the world" https://t.co/Xex8Jr2pWD pic.twitter.com/4LH0uVF8cJ

— CNN (@CNN) June 19, 2019