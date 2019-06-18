أردوغان يشن هجومًا على رئيس بلدية إسطنبول المخلوع قبل أيام من إعادة الانتخابات‎

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء هجومًا على رئيس بلدية إسطنبول الذي خسر منصبه، وذلك قبل أيام من إعادة حاسمة لانتخابات البلدية متهمه بالتحالف مع رجل دين يعيش في الولايات المتحدة، وأنحت أنقرة باللوم عليه في تنسيق انقلاب فاشل في عام 2016.

وهزم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق ضئيل مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان في انتخابات البلدية التي أجريت في مارس آذار، وبعد سلسلة من الطعون قدمها حزب العدالة والتنمية ألغت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة وأمرت بإعادة الانتخابات في 23 يونيو/حزيران.

وأثار هذا القرار انتقادات دولية واتهامات من المعارضة التركية بتراجع الديمقراطية.

كما أثار القرار قلق الأسواق المالية وسلط الضوء على إدارة حزب العدالة والتنمية لأكبر مدينة ومركز تجاري في تركيا خلال سنوات طويلة في السلطة.

وبعد التزامه بالهدوء نسبيًا حيال انتخابات البلدية في الأسابيع الأخيرة ، قال أردوغان اليوم الثلاثاء إن إمام أوغلو كان يتعاون مع شبكة فتح الله غولن رجل الدين الذي اتهمته تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو /حزيران 2016.

وقال أردوغان متحدثًا من أعلى حافلة في حي سلطان غازي الذي تسكنه الطبقة العاملة في إسطنبول: ”أين يقف؟ إنه مع أنصار غولن“.

واستشهد أردوغان بتغريدات أرسلها إمام أوغلو على تويتر يوم الانقلاب لكنه لم يقدم أي دليل آخر.

ونفى إمام أوغلو أي صله له مع جماعة غولن، وفي تغريدة نُشرت في 16 يوليو/حزيران 2016، قال إمام أوغلو إن على تركيا أن تتغلب على محاولة الانقلاب من خلال السعي لتحقيق الديمقراطية والسلام، ولم يتضح على الفور أي تغريدة كان يشير إليها أردوغان.

ولم يتوفر على الفور تعليق من المتحدثة باسم إمام أوغلو اليوم الثلاثاء.

وكانت خسارة حزب العدالة والتنمية لإسطنبول في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار، من أكبر الانتكاسات التي تعرض لها أردوغان منذ وصول حزبه ذي الجذور الإسلامية إلى السلطة في عام 2002. وخسر الحزب كذلك الانتخابات في العاصمة أنقرة.

وقال بعض المعلقين إن أردوغان زاد من حدة خطابه بعد مناظرة تلفزيونية جرت يوم الأحد بين إمام أوغلو ومرشح حزب العدالة والتنمية بينالي يلدريم رئيس الوزراء السابق والحليف المقرب للرئيس.

وقالت مؤسسة الاستطلاعات ماك دانيسمانليك، إن إمام أوغلو تفوق على منافسه من الحزب الحاكم في المناظرة التلفزيونية، ما وضعه في صدارة الانتخابات قبيل إعادة التصويت يوم الأحد المقبل.