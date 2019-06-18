وسط تناقض الخطابات.. قائد الحرس الثوري: صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر بدقة كبيرة.

وقال البريجادير جنرال حسين سلامي خلال كلمة بثها التلفزيون:“هذه الصواريخ يمكنها إصابة حاملات في البحر بدقة كبيرة… هذه الصواريخ مصنوعة محليًا، ومن الصعب اعتراضها وإصابتها بصواريخ أخرى“.

وأضاف أن التكنولوجيا الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية غيرت ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحاته في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، الأسبوع الماضي، مما زاد من التوتر المتصاعد بالفعل بين طهران وواشنطن التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.

ويكشف هذا الخطاب الجديد تناقضًا كبيرًا بين قادة إيران، التي تتنصل من المسؤولية عن الهجمات على ناقلات النفط في المياه الإقليمية، وعدم رغبتها بخوض حرب في المنطقة.