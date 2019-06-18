تظاهرة حاشدة للمتقاعدين أمام البرلمان الإيراني (فيديو وصور)

نظم المئات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة أمام مبنى البرلمان الإيراني بالعاصمة طهران.

وذكرت مواقع إخبارية، أنّ التظاهرة الحاشدة للمتقاعدين، جاءت بسبب تجاهل البرلمان الإيراني والجهات المختصة لمطالبهم التي أعلنوا عنها منذ عدة أشهر، لتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم التقاعدية في ظل أزمة اقتصادية تمر بها إيران جرّاء العقوبات الأمريكية.

وطالب المتظاهرون الحكومة والبرلمان الإيراني بتحقيق العدالة والتطبيق الصحيح لقانون إدارة الخدمة في المؤسسات الحكومية.

وهتف المتظاهرون بشعارات: ”نحن جميعا متحدون .. لقد سئمنا من الوعود“، ”اتركوا التفكير بالحروب واهتموا بنا“، فيما هتف آخرون ”يموت المتقاعد ولن يقبل بالذلة“، بينما طالبوا أيضًا السلطات بالإفراج عن المعلمين المعتقلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة منذ سنوات لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، نظم المئات من متقاعدي القوات المسلحة الإيرانية، وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد قانون الضرائب الجديد الذي وضعته الحكومة في موازنتها للعام الجاري 2019، مشددين على ضرورة زيادة المعاشات.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة التقاعد الإيرانية، فإنّ عدد المتقاعدين من القوات المسلحة في البلاد بلغ حتى العام الماضي نحو 680 ألف عنصر.