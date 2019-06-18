مع اتساع دائرة الفساد.. إيران تفصل 60 قاضيًا خلال عام واحد

قال غلام حسين محسن إيجي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، إن السلطة قامت بفصل وعزل 60 قاضيًا في البلاد، خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

يأتي ذلك مع اتساع دائرة الفساد في العديد من مؤسسات النظام الإيراني، ومن بينها السلطة القضائية التي يقودها المتشددون.

وقال إيجي في مؤتمر صحفي: ”هناك مجموعة من القضاة تم فصلهم بشكل دائم عن القضاء والحكومة، فيما فصل آخرون عن بعض القضايا القضائية، كما تمت محاكمة بعضهم“.

وأعلنت السلطات، العام الماضي، أنها علقت نشاط 25 قاضيًا بتهم مختلفة منها تلقي الرشاوى والفساد المالي.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انتقد العديد من المسؤولين وأعضاء البرلمان، مرارًا، ”الفساد الواسع“ في السلطة القضائية التي يحق للمرشد علي خامنئي فقط تعيين رئيس لها.

وأثيرت التهم الموجهة ضد القضاة في إيران عندما تحدث محمود صادقي، ممثل طهران في البرلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات وضعت في حسابات شخصية لرئيس القضاء السابق صادق لاريجاني.

ويتولى رئاسة السلطة القضائية حاليًا رجل الدين المتشدد، إبراهيم رئيسي، الذي حل محل لاريجاني، حيث تعهد بمحاسبة القضاة الفاسدين في إيران.