غرينبلات: مؤتمر البحرين ليس رشوة للفلسطينيين

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن مؤتمر البحرين الاقتصادي، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، ”ليس رشوة للفلسطينيين“.

وأكد غرينبلات خلال لقاء مع قناة ”i24news“ الإسرائيلية أنه ”لن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية ولا قادة دول العالم الآخرين أو وزراء الخارجية، كون أن السلطة الفلسطينية اختارت مقاطعة القمة“.

واعتبر أن ”عدم حضور المؤتمر هو بمثابة إهدار فرصة هامة للفلسطينيين“، مشيرًا إلى أن ”التركيز الحالي هو على جذب المستثمرين والبحث عن المانحين لبناء الاقتصاد الفلسطيني مع حشد ردود الفعل“.

وأضاف أن ”المؤتمر ليس مجرد سلام اقتصادي، ولا يعتبر رشوة للفلسطينيين“، موضحًا أن ”المرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية“.

وبين أن ”إدارة ترامب ستقرر موعد الإعلان عن خطة السلام الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين“.

وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في العاصمة البحرينية المنامة، من أجل جذب المستثمرين لإقامة مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرة أنه جزء لا يتجزأ من تصفية القضية الفلسطينية، وتقديم مال مقابل تنازلات سياسية.