”ناتو“: لقاء أمريكي تركي مرتقب لبحث أزمة ”صواريخ أس 400“

قال قائد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الثلاثاء، إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان ونظيره التركي خلوصي أكار، ما زالا على اتصال بشأن خطط أنقرة لشراء منظومة دفاعية جوية روسية، وقد يلتقيان خلال اجتماعات للحلف في بروكسل الأسبوع المقبل.

وأكد الجنرال الأمريكي تود وولترز، أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ما زالت ”قوية بشكل تام وإيجابي“، وذلك على الرغم من قرار واشنطن إلغاء بيع المقاتلات من طراز ”إف-35“ لتركيا إذا مضت قدمًا في شراء منظومة ”إس-400“ الدفاعية الجوية الروسية.

وقال وولترز في معرض باريس الجوي: ”لن نضع هذين الشيئين في مكان واحد.. منظومة إس-400 وطائرات إف-35“.

وأضاف: ”أعرف أنه سيكون هناك مواصلة للحوار بين الوزير أكار والوزير شاناهان. في واقع الأمر قد تكون هناك فرصة للقاء الأسبوع المقبل خلال الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي“.