من هم المهاجرون الذين هدد ترامب بترحيلهم الأسبوع المقبل؟

نقلت صحيفة ”لوس أنجيليس تايمز“ عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن حديث الرئيس دونالد ترامب عن البدء بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، الأسبوع المقبل، يُقصد به الأشخاص الذين كانت محاكم أمريكية قد أصدرت أحكامًا تقضي بمغادرتهم البلاد لكنهم لم ينفذوا تلك الأحكام، حيث يبلغ عددهم قرابة مليون شخص.

وتناولت الصحيفة الضجة التي أثارتها تغريدة للرئيس ترامب نشرها في وقت متأخر من مساء أمس، وقال فيها إن ”السلطات ستبدأ الأسبوع المقبل إجلاء ملايين من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة“، مضيفًا أنه ”سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها“.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019