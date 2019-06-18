تقرير: صراع محموم على السلطة في إيران وسط مساعٍ لإلغاء منصب الرئيس

تشهد أروقة النظام الإيراني سباقًا محمومًا على السلطة وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، حسب ما جاء في تقرير لمركز بحوث أمريكي.

وقال تقرير معهد سياسات الشرق الأوسط، إن إيران ”بدأت تشهد سباقًا محمومًا على السلطة بما في ذلك منصب المرشد الأعلى“، مشيرًا إلى وجود ”محاولات لإلغاء منصب الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس الوزراء“.

وأضاف التقرير الذي كتبه أليكس فاتاناكا، وهو هولندي من أصل إيراني، أنه ”قد تحدث مفاجآت في هذا السباق في ظل تصاعد الصراع بين الإصلاحيين والمتشددين بشأن طبيعة النظام المستقبلي في البلاد“.

ولفت التقرير إلى أن المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يمثل أعلى سلطة في إيران، ”لم يحدِّد بعد أي مرشح لخلافته رغم تجاوزه الثمانين من عمره، حتى لا يظهر في موقف ضعف“.

وأشار إلى اعتزام إيران إجراء انتخابات نيابية العام المقبل وانتخابات رئاسية عام 2021، معتبرًا أن ”الجائزة الكبرى هي منصب خليفة خامنئي“.

وذكر أن ”الصراع على السلطة في إيران بدأ يتسبب بضحايا، وأن أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية يقبع الآن في السجن بتهمة قتل زوجته ما يثير الشكوك حول دور الحرس الثوري في تلك القضية“، مضيفًا أن مرشحين متشددين آخرين وهما: محمد قاليباف وقاسم سليماني، يواجهان تهم فساد.

ورأى التقرير أن ”هناك ملامح أخرى من الصراع الداخلي تتعلق باستمرار طبيعة النظام الإسلامي في إيران“، لافتًا إلى أن ”الإصلاحيين يسعون إلى توسيع صلاحيات الرئيس وتحجيم دور مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يعتبر أكبر عقبة أمام تغيير سياسي حقيقي في إيران“، على حد تعبيره.

واعتبر الكاتب أن ”المتشددين في إيران يسعون إلى تغيير الدستور بما فيه إلغاء منصب رئيس الجمهورية وإعادة نظام رئاسة الوزراء بدعوى أن نظام الرئاسة يقوي الإصلاحيين الذين يحققون أصواتًا انتخابية أكثر من المتشددين“.

وأفاد بأن الرئيس حسن روحاني ”دعى أكثر من مرة إلى توسيع صلاحيات الرئيس، وأنه يرى أن من الأسهل إجراء إصلاحات دستورية بينما خامنئي لا يزال حيًا“.