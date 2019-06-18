ترامب: سنهاجم إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستهاجم إيران في حال سعت لامتلاك سلاح نووي، لكنه لم يحدد ما إذا كان الخيار العسكري واردًا في حال استمرت طهران في تهديد مصادر النفط في منطقة الخليج.

وأضاف في مقابلة مع مجلة ”تايم“ الأمريكية، نشرت الثلاثاء، أن إيران وراء التفجيرات الأخيرة ضد ناقلات النفط في خليج عمان، لكنه اعتبرها ”هجمات صغيرة“، مشيرًا إلى أن منطقة الخليج لم تعد تشكل أهمية كبيرة كمصدر للنفط للولايات المتحدة.

وقال ردًا على سؤال عما إذا كان سيقوم بعمل عسكري ضد إيران في حال سعت لامتلاك أسلحة نووية: ”بالطبع سأقوم بذلك في حال سعيها لإنتاج سلاح نووي“.

وعما إذا كان العمل العسكري واردًا في موضوع تهديد الملاحة الدولية ومصادر النفط في الخليج قال ترامب: ”افضل أن أترك علامة سؤال بالنسبة لهذا الموضوع“.

وأشار إلى أنه يتفق مع تقييم الاستخبارات الأمريكية بأن ايران نفذت تفجيرات الناقلات بقوله: ”لا أعتقد أن كثيرًا من الناس لا يتفقون مع هذا التقييم“.

وأعرب ترامب عن اعتقاده أن ايران أصبحت أقل عدائية تجاه واشنطن منذ توليه الرئاسة بداية عام 2017، مشيرًا إلى أن تصريحات المسؤولين في طهران ”أصبحت أقل شدة وتهديدًا عما كانت عليه قبل اتفاق 2015 النووي عندما كانوا يطلقون شعارات مثل ”الموت لأمريكا وسندمر أمريكا وسنقتل امريكا“ مضيفًا: ”لم أعد أسمع مثل هذه الشعارات كثيرًا ولا أتوقع أن أسمعها“.