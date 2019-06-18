روحاني: إيران لن تشن حربًا على أي دولة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تشن حربًا على أي دولة، مؤكدًا أن العداء الأمريكي أثر على كل شخص في إيران.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.

وقال روحاني: ”إيران لن تشن حربا على أي دولة… من يواجهوننا مجموعة سياسيين محدودي الخبرة“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن روحاني، خلال افتتاح صالة مسافرين جديدة في مطار الخميني الدولي في ضواحي العاصمة طهران، أن ”العداء الأمريكي أثّر على كل شخص في إيران خصوصًا ذوي الدخل المنخفض، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق أهدافها ضدنا“.

وأضاف أن ”النصر النهائي سيكون حليف الأمة الإيرانية، وأن الشعب الإيراني يظهر حيوية من أجل إحباط مؤامرات العدو (الأمريكي) في افتتاحه للمشاريع وتطوير إيران“.

وأضاف: ”إن ردة فعل الجمهورية الإسلامية على ضغوط الأعداء التي تزداد كل يوم، هي المقاومة، لكننا لا نعتزم الحرب مع أي دولة أو بلد“.

وتتعرض إيران لعقوبات أمريكية شديدة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الطاقة والمصارف، الأمر الذي أدى إلى إنهيار العملة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ ما ضاعف معدلات الفقر والبطالة.