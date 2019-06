الشرطة الأمريكية تردي شاباً أطلق النار على محكمة فدرالية (فيديو)

علنت الشرطة الأميركية أنّها أردت الإثنين شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً إثر إطلاقه النار على مبنى محكمة فدرالية في دالاس بولاية تكساس من دون أن يتسبّب بإصابات.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام محليّة شاباً أبيض قالت إنّه يدعى براين كلايد وهو يطلق النار من رشّاش على مدخل مبنى المحكمة من الرصيف، قبل أن تردّ الشرطة على طلقاته بمثلها.

وبدا في المشاهد أنّ المسلّح أصيب برصاص الشرطة فاستدار وأخذ يركض مبتعداً عن عناصر قوات الأمن الذين واصلوا من جهتهم إطلاق النار عليه. وما هي إلا لحظات حتى سقط أرضاً بالقرب من سيارة، فتمّ نقله إلى أحد مستشفيات المدينة حيث فارق الحياة.

وبحسب صورة التقطها صحافي محلي فقد بدا المهاجم يرتدي زيّاً شبه عسكري وسترة واقية من الرصاص وحزاماً مدجّجاً بمماشط لرشاشه وقد غطّى رأسه بقناع أسود لم تظهر منه سوى نظاراته الطبية وجزء يسير من وجهه.

وقال شهود عيان إنّهم سمعوا ما بين 10 و15 طلقة خلال بضع دقائق.

من جهتها قالت الشرطة إنّها قامت بعملية ”تفجير تحت السيطرة“ في سيارة المهاجم التي ركنها بالقرب من مكان إطلاق النار.

والمبنى المستهدف هو مقرّ لمحاكم محليّة عديدة ولجهاز أمني وفيه أيضاً مكتب المدّعي العام لمنطقة شمال تكساس.

ووفقاً للشرطة الفدرالية التي باشرت التحقيق في الهجوم فإنّ دافع الهجوم لا يزال مجهولاً.

وكان المهاجم مدجّجاً بما لا يقلّ عن خمسة مماشط سعة كل منها 30 رصاصة.

وبحسب الصحافة المحلية فإنّ المهاجم خدم لمدة عامين في سلاح البرّ بين عامي 2015 و2017 وقد تخرّج لتوّه من جامعة في ”كوربوس كريستي“ في جنوب الولاية.

Eyewitness video shows the moment a gunman opened fire outside a federal courthouse in Dallas, shooting several times and running through a parking lot. Police say the suspect was shot and has been pronounced dead. https://t.co/2tQE6XJkFe pic.twitter.com/8AhLTvHwUD

— ABC News (@ABC) June 17, 2019