جريحان في إطلاق نار على تجمع احتفالي في تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية، مساء الإثنين، إصابة شخصين بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار على تجمع احتفالي وسط مدينة تورونتو.

وقالت الشرطة إن شخصين (لم تحدد هويتهما) قد أصيبا بعد إطلاق النار على حشد كبير من مشجعي فريق كرة السلة ”رابتورز“.

وأوضحت أن الإطلاق أدى لحالة من الفوضى نتجت عن إسراع الناس للفرار من موقع الحادث، حسب قناة ”تي في نيوز“ الكندية.

وأشارت الشرطة إلى أنها تلقت عدة بلاغات عن إطلاق نار وفرار جماعي، حيث تجمع الآلاف في ميدان ناثان فيليبس للاحتفال بفوز الفريق.

ولفتت الشرطة إلى أنها عثرت على شخصين مصابين بجروح خطيرة غير مهددة الحياة قرب شارعي باي وألبرت.

فيما قال المحققون إن شخصين كانا رهن الاحتجاز، وإنه تم العثور على سلاحين ناريين، دون تقديم معلومات إضافية بشأن هوية المحتجزين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما.

وكان المسؤولون قد أوقفوا الاحتفالات بشكل مؤقت، لإبلاغ الحشد بـ“حالة الطوارئ“ في المنطقة، وحثوا الجميع على التزام الهدوء، قبل أن يستأنف الحفل بعد توقف قصير.

وتزامن الحادث مع احتشاد نحو 1.5 مليون كندي في مختلف أنحاء تورونتو للاحتفال بفوز فريق كرة السلة ”رابتورز“، على حساب بطل الموسمين الماضيين ”غولدن ستايت ووريورز“.