مسؤول: أمريكا لن تدعو إسرائيل للمشاركة بمؤتمر البحرين

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الاثنين أن البيت الأبيض لا يعتزم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية لحضور مؤتمر البحرين الذي يهدف إلى دعم خطة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني.

وبرر المسؤول قرار البيت الأبيض حول المؤتمر الذي يمثل أولى الخطوات العملية لتطبيق مبادرة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ“صفقة القرن“، بأنه يهدف ”لإبقاء المؤتمر بعيدًا عن السياسة“.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه ”من المتوقع أن يحضر ممثلو قطاع الأعمال الفلسطيني هذا المؤتمر في المنامة لكن لن يحضره مسؤولو الحكومة الفلسطينية لأنهم يقاطعون مبادرة السلام التي يقودها المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر“.

وأضاف: ”نوجه الدعوة لرجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين. نود أن نجعله غير سياسي قدر الإمكان“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال أمس الأحد، إن دولته ستشارك في مؤتمر البحرين، الأسبوع المقبل.

ونقل تلفزيون القناة الثالثة عشرة الإخبارية العبرية، عن كاتس، إن ”إسرائيل ستحضر مؤتمر البحرين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التنسيقية“.